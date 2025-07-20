Нутрициолог объяснила, как летом получить антиоксиданты из овощей и фруктов

Перегреваясь в душных офисах, либо на солнце, люди не замечают обезвоживания и других потребностей организма. Этот незаметный процесс ускоряет старение кожи, истощение ресурсов организма и потерю энергии. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева, передает Day.Az.

В связи с этим эксперт рассказала об антиоксидантах. Так, множество исследований доказывают, что рацион, богатый антиоксидантами, оказывает положительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

"Что такое антиоксиданты и зачем они особенно важны летом? Антиоксиданты - это молекулы-защитники, которые нейтрализуют свободные радикалы, противостоят окислительному стрессу и восстанавливают клетки. А летом как раз есть большое разнообразие продуктов, содержащих антиоксиданты", - добавила собеседница издания.

Что делают антиоксиданты:

- защищают кожу от фотостарения

- поддерживают работу сердца и сосудов

- укрепляют иммунитет

- помогают восстановиться после жары и нагрузок

- сохраняют молодость и энергию

Поэтому важно знать, где содержатся антиоксиданты и как ими обогатить свой рацион.

"Антиоксидантами богаты овощи, фрукты, зелень, бобовые, травы и специи. Продукты разных цветов содержат свои уникальные антиоксиданты, поэтому нужно стремиться к радуге на своей тарелке. Не ищите "заморские" продукты, всю палитру антиоксидантов можно получить из местных", - подчеркнула нутрициолог.

Эксперт отметила, что лето - идеальное время для наслаждения свежими ягодами, фруктами, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья. Это отличный источник антиоксидантов. Их стоит добавлять на завтрак, в салаты или делайте питательные смузи.

Черника, малина, вишня, ежевика, черная смородина, голубика, клюква, облепиха - это не весь перечень ягод полных витаминов, полифенолов и других фитонутриентов. Даже небольшая порция ягод может нивелировать действие окислительного стресса - неблагоприятного влияния окружающей среды, жирной пищи, избытка ультрафиолета и проч.

Обычные яблоки и груши богаты антиоксидантами, а также бананы, гранат, виноград, арбуз, персики, слива, киви, грейпфрут, инжир. В зависимости от расцветки в них содержится - ликопин, ресвератрол, бета-каротин, астаксантин, антацианин и другие антиоксиданты.

"Чтобы продукты не теряли антиоксиданты, ешьте их свежими, не храните долго их в холодильнике, ни при комнатной температуре, некоторые антиоксиданты чувствительны к свету, к тепловой обработке. Если ваша тарелка на ½ состоит из овощей, листовой зелени, горсти ягод и фруктов, то вашему организму не страшны разрушающие окислительные реакции", - резюмировала Виктория Сергеева.