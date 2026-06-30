Кому и когда лучше отказаться от суши и роллов

Суши - это вкусно, но у них есть несколько слабых мест: сырая рыба, нарушение хранения, избыток соли и риск пищевых инфекций. Если выбирать блюдо не вслепую, а с пониманием состава и условий приготовления, опасность можно заметно снизить, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов, передает Day.Az .

18 июня отмечается Международный день суши. Гастрономический праздник не имеет официального статуса, но популярен среди поклонников японской кухни во многих странах.

"Основная проблема суши и роллов - сырой или плохо обработанный продукт. В рыбе и морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, а при нарушении холодовой цепи быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевое отравление. Особенно это касается блюд, которые долго стоят без холодильника или были приготовлены заранее и хранились неправильно", - объяснил врач.

По его словам, еще один риск - соль. Соевый соус часто кажется "безобидным", но на деле он быстро повышает солевую нагрузку. Есть много суши с большим количеством соуса нежелательно при гипертонии, болезнях почек, отеках и склонности к задержке жидкости.

Кому суши лучше не есть

Сырая рыба - не лучший выбор для беременных, маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, у кого есть хронические болезни желудка, печени, поджелудочной железы или кишечника. В этих группах риск отравления и тяжелого течения инфекции выше, а последствия могут быть неприятнее, чем у здорового взрослого человека.

Осторожность нужна и тем, у кого есть аллергия на рыбу, морепродукты, кунжут, сою или водоросли. Иногда реакция начинается не сразу, а через несколько часов, и человек не связывает ее именно с суши.

Когда суши лучше не есть

Не стоит заказывать суши в жару, если есть сомнения в качестве доставки или если блюдо долго ехало без охлаждения. Плохо хранящиеся роллы - одна из самых частых причин проблем: рис и рыба портятся быстро, а вкус может не выдавать опасность сразу.

Лучше отказаться от суши, если они выглядят подсохшими или, наоборот, слишком влажными, имеют резкий "рыбный" запах, были сделаны давно, хранились вне холодильника, выглядят неаккуратно, с заветренным рисом или мутной рыбой.

Как выбирать

Безопаснее брать суши там, где большой оборот и видно, что блюда готовят часто и свежими партиями. Хороший признак - понятное меню, прозрачный состав и нормальные условия хранения. Если доставка, то только из проверенного места и с соблюдением времени.

При выборе лучше ориентироваться на более простые варианты: с термически обработанной рыбой, с запеченными ингредиентами, с овощами, авокадо, огурцом, без большого количества майонеза, сыра и сладких соусов. Чем короче и понятнее состав, тем обычно безопаснее и легче для желудка.

На что еще обратить внимание

Суши - не самая легкая еда по калориям, особенно если в них много сыра, майонеза и жареных добавок. Поэтому даже "безопасные" роллы могут быть тяжелыми для фигуры и желудка, если есть их часто и большими порциями.

"Если после суши появились тошнота, рвота, боль в животе, температура, понос или слабость, это уже не просто "неудачный ужин". В такой ситуации лучше не тянуть, потому что пищевое отравление и кишечная инфекция требуют внимания", - предупредил гастроэнтеролог.

Суши можно есть, если выбирать свежие блюда, проверенное место и не злоупотреблять сырой рыбой. Самые безопасные варианты - простые роллы, термически обработанные начинки и разумная порция без лишнего соуса, заключил Белоусов.