Мороженое оказалось опасно при одной болезни

Многие с детства помнят совет родителей не есть холодное при больном горле, однако современные врачи не столь категоричны. В беседе с UfaTime.ru врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова рассказала, в каких случаях мороженое может помочь, а когда оно строго противопоказано.

"Как врач скажу: мороженое при больном горле - не абсолютное табу, но и не универсальное лекарство. Все зависит от причины боли", - пояснила специалист.

По словам Налимовой, при банальном вирусном фарингите, когда беспокоят першение и краснота без гнойного налета, пара ложек мягкого пломбира может принести временное облегчение. Холод сужает сосуды, уменьшает отек и работает как легкое местное обезболивающее. Кроме того, мороженое становится нежным источником калорий в тот момент, когда глотать обычную пищу больно.

Однако совсем иначе обстоят дела, если речь идет об ангине, особенно с гнойными пробками. В этом случае холод опасен, предупреждает терапевт.

"Резкий спазм сосудов миндалин снижает местный иммунитет и мешает бороться с бактериями. Ледяная пища способна усилить отек и спровоцировать ухудшение", - подчеркнула Налимова.

"Мороженое не лечит, а лишь на время смягчает симптомы. После первой ложки стало больнее - сразу остановитесь", - резюмировала Ирина Налимова.