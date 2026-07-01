Бренд-шеф объяснил, как приготовить сытный салат без майонеза

Основа летнего сытного салата - баланс клетчатки, белка, правильной заправки и дополнительных ингредиентов, которые делают вкус интереснее.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал бренд-шефа сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Ростислав Новожилов.

"Чтобы салат был сытным, но не тяжелым, стоит начинать с листьев салата - они дают объем и свежесть. К ним можно добавить нежирный белок: курицу, индейку, тунца, рыбу или морепродукты. Подойдут также авокадо, томаты черри, огурцы и другие свежие овощи. Курицу или индейку лучше готовить с минимальным количеством масла - например, обжарить на сухой сковороде, приготовить су-вид или просто отварить. Заправлять такой салат можно оливковым маслом с лимонным соком, греческим йогуртом или легким соусом на основе нежирной сметаны", - рассказал эксперт.

Бренд-шеф объяснил, чем заменить майонез в летних салатах.

"Хорошо работают греческий йогурт, нежирная сметана, оливковое масло с лимонным фрешем, а также пюре из авокадо. Авокадо можно просто размять вилкой, добавить немного оливкового масла и использовать как кремовую заправку. Если хочется более яркого вкуса, из него можно сделать вариант гуакамоле - с мелко нарезанными томатами и луком", - рекомендовал он.

Новожилов отметил, что для для летних салатов лучше выбирать цитрусовые заправки и соусы с легкой кислинкой.

"Например, можно смешать греческий йогурт с дижонской горчицей, лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Еще один вариант - соединить йогурт, нежирную сметану и горчицу. Такие заправки дают салату вкус и кремовую текстуру, но не делают его тяжелым. Из масел для летних заправок бренд-шеф советует использовать оливковое extra virgin, кунжутное или льняное. Для более сложных сочетаний подойдут масло авокадо, тыквенное или масло грецкого ореха", - посоветовал специалист.

По его словам, если салату нужно добавить сытности, но сохранить легкость, можно использовать крупы.

"Самые простые и удобные варианты - киноа, кускус и булгур: они быстро готовятся, хорошо сочетаются с овощами и не утяжеляют блюдо. Также подойдут зеленая чечевица, перловка или запаренный геркулес. Его можно залить кипятком с вечера, а утром добавить в салат вместе с зеленью, овощами и легкой заправкой", - объяснил бренд-шеф.

И в заключение Новожилов поделился рецептом салата с курицей.

"Салат можно собрать на основе листьев салата, рукколы, красного лука, фасоли, грибов и орехов. Для более сытного варианта подойдет отварная грудка или бедро, разобранные на волокна, консервированная фасоль, обжаренные шампиньоны, красный лук, листья салата и немного моркови по-корейски. Заправить такой салат можно греческим йогуртом с горчицей или лимонным соком - получится плотное по вкусу, но не тяжелое блюдо", - резюмировал он.