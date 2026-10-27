Названа опасная причина сильного голода

Эндокринолог Алевтина Оранская в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвала опасную причину, по которой человек может испытывать необоснованный сильный голод. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, тяга к еде может быть вызвана избытком гормона кортизола, который влияет на выработку инсулина и приводит к снижению уровню глюкозы в крови. "Вы хотите есть раньше, чем это должно было происходить. И вот это желание поесть - кортизоловое желание", - констатировала эндокринолог.

Оранская добавила, что повышенный уровень этого гормона может быть, например, у женщин в периоде менопаузы.