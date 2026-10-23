Названы лучшие диеты для замедления старения

Ученые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, что сразу десять разных моделей здорового питания связаны с замедлением биологического старения - и ни одна из них не оказалась единственно "правильной".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Communications.

В анализ вошли около 7500 взрослых: 6470 участников немецкого Рейнского исследования и еще 1034 - для подтверждения выводов. Биологический возраст оценивали по "эпигенетическим часам" - метилированию ДНК примерно в 850 тысячах точек генома, вдвое больше, чем в большинстве прежних работ. Все десять рационов - средиземноморский, скандинавский, растительный, DASH и другие - оказались связаны с более медленным старением.

"Вероятно, не существует единственно верной диеты", - отметила одна из авторов Моник Бретелер. По ее словам, "эффекты не огромные, но измеримые и важные для профилактики". Больше 70% затронутых биологических путей были общими для всех десяти рационов, хотя у каждого нашлись и свои акценты: DASH сильнее связан с "сердечными" путями, а диета MIND - с памятью и мышлением.

Любопытно, что у курильщиков связь здорового питания с замедлением старения была выраженнее, чем у некурящих, - при том что курильщики в среднем не питались здоровее. Механизм этого авторы пока не нашли.

Еще один вывод: почти никто не оказался "идеальным едоком" сразу по всем меркам, ведь разные диеты делают упор на разные продукты.

"Вряд ли кто-то соответствует всем стандартам одновременно", - пояснила первый автор Жулиана Таварес.

Главный практический смысл в том, что выбирать можно любой из разумных рационов - важнее общая направленность питания, а не следование одной конкретной системе. При этом исследование наблюдательное, поэтому речь идет о статистических связях, а не о доказанной причине.