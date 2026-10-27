Сырники, блины и не только: шеф-повар подсказал, какие завтраки заморозить впрок

По утрам не всегда хватает времени на завтрак, но некоторые блюда можно приготовить с запасом, отправить в морозилку и доставать по мере необходимости.

Как передает Day.Az, шеф-повар Сергей Малаховский поделился с Едим Дома идеями для заготовок.

Сырники и творожные запеканки

Первое, что советует заготовить шеф-повар, - блюда из творога. Сырники и запеканки удобно готовить большими партиями, делить на порции и замораживать.

"Они не теряют своих свойств после набухания манки, клейковины и желтков", - отметил Малаховский.

Кроме того, творожные изделия - выгодное вложение, ведь храниться в морозильной камере они могут до 6 месяцев.

Блинчики

Обычные тонкие блины тоже переживут морозилку. Испеките заранее, остудите и сложите стопкой, отделив блин от блина листом пергамента.

"Срок достаточно недолгий. Тем более морозилка от -18°C до -24°C вытащит всю влагу из блинчиков в течение одного месяца. За это время их нужно употребить", - предупредил эксперт.

Овсяные и манные пудинги

Порционные пудинги Сергей Малаховский предлагает готовить из овсяной или манной крупы, добавляя ягоды. Выпекаются десерты в небольших порционных формах, поэтому замораживать их на одного и на целую семью еще удобнее, чем сырники и блины.