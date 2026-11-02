Диетолог назвала идеальный завтрак

Многие едят на завтрак творог. Творог богат казеином - медленно усваиваемым белком, который надолго подавляет чувство голода и поддерживает мышечную массу.

Как передает Day.Az, однако для полноценного старта метаболизма утром одного белка недостаточно, рассказала "Газете.Ru" исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам врача, идеальный завтрак должен включать белок для сытости и мышц, сложные углеводы в виде клетчатки для микробиома и стабильного сахара в крови, а также ненасыщенные жиры.

"С утра оптимально съесть греческий йогурт 2% без добавок с горстью ягод, ложкой семян чиа и цельнозерновыми хлопьями. Также можно использовать 5% творог с фруктами или ягодами, добавив овсяное печенье без сахара. Для людей с лактазной недостаточностью выходом станут растительные альтернативы на основе сои, которая является единственным аналогом, сопоставимым по аминокислотному профилю, или гороха, а также ферментированные продукты вроде кокосового йогурта", - объяснила доктор.