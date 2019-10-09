В мессенджере WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, из-за которой хакеры получили возможность взламывать систему с помощью GIF-файлов. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщает CNN.

Доступ к перепискам открывался, когда пользователь загружал зараженный файл в своей галерее.

Разработчики подтвердили существование проблемы, но заверили, что ошибка уже исправлена в версии 2.19.244.

"У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности", - рассказал журналистам представитель WhatsApp.

Ранее сообщалось, что мессенджер приступил к тестированию функции исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение будет удалено. Такая возможность уже есть в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Однако пока она проходит стадию бета-тестa.

Об уязвимостях WhatsApp рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По его словам, мессенджер имеет низкий уровень шифрования, так что передавать через него конфиденциальную информацию может быть небезопасно. По его словам, чтобы максимально защитить свои данные, лучше использовать программы Signal и Wire.

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