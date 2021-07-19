В Microsoft Office вернется легендарная скрепка

Microsoft представила серию новых эмодзи для своих офисных продуктов. Об этом сообщается в блоге компании на платформе Medium, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дизайнеры корпорации адаптировали более 1800 эмодзи и добавили несколько новых. Кроме того, специалисты вернули в ПО от Microsoft изображение "Скрепыша" (Clippit) - легендарного помощника из программ семейства Office. Иконка "Скрепыша" заменила собой оригинальное эмодзи скрепки. "Конечно, сегодня мы используем меньше скрепок, чем в период расцвета Clippit, но мы не смогли устоять перед ностальгическим притяжением", - сообщили представители компании.

"Скрепыш" и другие эмодзи будут доступны в офисных продуктах от американской компании - облачной ОС Microsoft 365, Office и Teams. Некоторые из смайлов уже добавлены в программы, остальные появятся в ближайшие недели. В 2022 году редизайн затронет эмодзи и в другом ПО компании.

В число новых эмодзи от Microsoft вошли демонстрирующая многозадачность иконка, изображения, символизирующие отключенный звук и веб-камеру на компьютере, смайлик мужчины с ребенком перед раскрытым ноутбуком, и "пижамный костюм", состоящий из классического пиджака и трусов.