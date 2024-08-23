https://news.day.az/hitech/1683693.html Новые функции от Android
Новые функции от Android
Android тестирует функцию моментальной блокировки телефона в случае попытки кражи
Как сообщает TechRadar, система будет распознавать нетипичные резкие движения (как когда телефон выхватывают из рук). После чего экран заблокируется на код-пароль, передает Day.Az.
Сейчас нововведение доступно ограниченному числу пользователей из Бразилии и, как заявляет Google, будет эксклюзивом Android 15. Однако источники издания говорят, что функция будет и на более ранних версиях ОС.
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