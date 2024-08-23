Новые функции от Android

Android тестирует функцию моментальной блокировки телефона в случае попытки кражи

Как сообщает TechRadar, система будет распознавать нетипичные резкие движения (как когда телефон выхватывают из рук). После чего экран заблокируется на код-пароль, передает Day.Az.

Сейчас нововведение доступно ограниченному числу пользователей из Бразилии и, как заявляет Google, будет эксклюзивом Android 15. Однако источники издания говорят, что функция будет и на более ранних версиях ОС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!