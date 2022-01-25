Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса

Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в своей статье для The Conversation написал, что у вакцинированных от коронавируса, при заражении штаммом "омикрон" проявляются пять симптомов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, данный вариант COVID-19 вызывает симптомы, которые похожи на обычную простуду. В их числе - насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. При этом, как указал специалист, только половина инфицированных "омикроном" испытывали такие распространенные симптомы болезни, как кашель, повышенная температура и отсутствие обоняния.

"Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы", - сказал Спектор.