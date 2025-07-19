Разработаны контактные линзы для ночного зрения

В Китае разработали контактные линзы для ночного зрения, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа ученых из Китая разработала инновационные контактные линзы, которые позволяют человеку видеть в темноте без использования дополнительного оборудования. Работа устройства основана на использовании специальных наночастиц, встроенных в тонкий полимерный слой контактной линзы. Эти частицы поглощают инфракрасное излучение и преобразуют его в видимый свет. Таким образом, человек может различать объекты, излучающие или отражающие инфракрасный свет, даже в полной темноте.

В ходе экспериментов добровольцы, надевшие такие линзы, смогли видеть мигающие сигналы в инфракрасном диапазоне, различать узоры и ориентироваться в условиях плохой освещенности. Также было замечено, что инфракрасный свет проникает сквозь закрытые веки, что позволило участникам тестирования воспринимать ИК-сигналы даже с закрытыми глазами.

Сейчас линзы работают только с искусственными источниками инфракрасного света. Однако исследователи продолжают работу над повышением чувствительности устройства, чтобы сделать возможным восприятие естественного теплового излучения предметов и живых существ.