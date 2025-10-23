Назван неожиданный признак снижения когнитивных способностей у пожилых

Пожилые люди чаще ошибочно воспринимают нейтральные или даже отрицательные эмоции как положительные. Долгое время считалось, что такая "позитивная предвзятость" помогает поддерживать эмоциональное благополучие в старости. Однако ученые из Тель-Авивского университета и Кембриджа выяснили, что смещение в сторону позитивных эмоций может быть связано с ухудшением когнитивных функций. Работа опубликована в журнале JNeurosci, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 665 добровольцев, выполнявших тест на распознавание выражений лиц. У пожилых участников, демонстрировавших выраженный "позитивный сдвиг", отмечались более низкие показатели когнитивных тестов. При этом уровень депрессивных симптомов у них не был выше нормы. Дополнительно ученые зафиксировали изменения в структурах мозга, отвечающих за обработку эмоций и социальные решения.

"Мы сейчас исследуем, как эти результаты связаны с ранним когнитивным снижением у пожилых людей, особенно у тех, кто проявляет признаки апатии - а это часто один из первых симптомов деменции", - отметил автор работы Нохам Вольпе.