Ученым впервые удалось омолодить клетки более чем на 60 лет

Ученые Боннского университета и университетской клиники Бонна с коллегами из Ахена "омолодили" клетки 80-летнего донора более чем на 60 лет, напрямую превратив клетки крови в нейральные стволовые клетки. Правда, пока это лабораторная работа, а не способ обратить старение у людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Aging Cell.

Исследователи взяли предшественники красных кровяных клеток 80-летнего донора и прямым перепрограммированием превратили их в нейральные стволовые клетки - предшественники нервной ткани. При этом эпигенетические "метки возраста" сбросились до уровня, соответствующего человеку младше 20 лет.

Ключевая особенность - в постепенности процесса. "В нашем подходе омоложение происходило плавно, и его можно было отслеживать более 100 дней", - рассказал руководитель работы профессор Оливер Брюстле. Примерно за 50 дней "молекулярный возраст" клеток снизился на шесть десятилетий, а эпигенетические часы перестраивались в течение нескольких недель.

Почему это важно: возраст - главный фактор риска нейродегенеративных болезней вроде Альцгеймера. Получать "молодые" нервные клетки из крови пожилого пациента, не превращая их сначала в плюрипотентные (а значит, потенциально опасные), - заманчивая перспектива для изучения таких болезней и, в будущем, для клеточной терапии.

Авторы подчеркивают, что работа лабораторная и не является готовым средством "обратить старение" в организме. Сбрасывается именно биологический возраст отдельных клеток в пробирке; перенос этого на целого человека - отдельная и пока не решенная задача. Тем не менее сам факт управляемого и прослеживаемого омоложения клеток важен для науки о старении: он показывает, что биологический возраст клетки - не приговор, а состояние, которым в принципе можно управлять.