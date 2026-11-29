Японские ученые обнаружили, что редкий природный сахар D-сорбоза способен усиливать работу иммунных клеток, подавляющих чрезмерные воспалительные реакции. В экспериментах на мышах вещество уменьшило воспаление дыхательных путей, вызванное аллергеном, а также защитило животных от развития аутоиммунного диабета.

Результаты исследования опубликованы в The FASEB Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи из Медицинского университета Фудзита изучили, как D-сорбоза влияет на регуляторные Т-клетки (Treg). Эти клетки помогают иммунной системе не атаковать собственные ткани и сдерживают чрезмерные реакции на внешние раздражители.

В лабораторных экспериментах редкий сахар увеличил количество таких клеток. Затем ученые проверили его действие на мышах с аллергическим воспалением дыхательных путей. У животных, получавших D-сорбозу, стало больше регуляторных Т-клеток в легких и лимфатических узлах. Они активнее подавляли воспаление и вырабатывали больше интерлейкина-10 - вещества с противовоспалительным действием.

Когда исследователи удалили регуляторные Т-клетки, защитный эффект исчез. Это подтвердило, что именно они играют ключевую роль в реакции на сахар.

В другом эксперименте D-сорбоза помогла предотвратить развитие аутоиммунного диабета у мышей: в отличие от контрольной группы, у получавших сахар животных сохранялся нормальный уровень глюкозы в крови.

Ученые также выяснили, что D-сорбоза меняет обмен веществ внутри иммунных клеток, создавая условия для образования регуляторных Т-клеток.

Исследователи считают, что открытие может стать основой для разработки новых средств против аллергических и аутоиммунных заболеваний. Однако пока результаты подтверждены только в клеточных экспериментах и на животных. Эффективность и безопасность D-сорбозы для человека еще предстоит проверить.