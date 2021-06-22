Президент Ильхам Алиев направил письмо Генеральному секретарю ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций имеет особое значение для Азербайджанской Республики. Как член Организации Объединенных Наций и как действующий председатель Движения неприсоединения, Азербайджан поддерживает борьбу организации с глобальными вызовами, ее активную позицию по вопросам, беспокоящим мировое сообщество, и продолжит вносить свой вклад в это дело.

Уверен, что Ваша дальнейшая деятельность и впредь будет служить укреплению роли ООН как важного инструмента в сохранении мира и безопасности на планете, поощрении международного сотрудничества.

Еще раз передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной работе", - говорится в письме.