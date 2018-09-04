В Гяндже назначен новый генеральный консул Турции
4 сентября 2018 17:13 153
Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде принял новоназначенного в Гянджу генерального консула Турции Заки Озтюрка. Об этом говорится во вторник в сообщении МИД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи Озтюрк представил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи со своим назначением генеральным консулом.
Мирзазаде пожелал успехов генеральному консулу в будущей деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями касающийся дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, перспектив дальнейшего развития этих связей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!