Азербайджан оставил позади регион и агрессора-Армению - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
"Экономические и политические контакты между Баку и Москвой в последние годы идут по нарастающей. И это не может не радовать. После заключения новых договоров, после встречи Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи будут намечены новые пути развития, и отношения между Баку и Москвой продолжат укрепляться во всех плоскостях общественно-политической жизни".
Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, глава информационно-аналитического портала PolitRUS Виталий Арьков.
По словам политолога, в экономическом плане Баку оставил далеко позади регион, в том числе, несмотря на оккупацию 20 процентов своей территории, соседнюю Армению, уже четверть века проводящую агрессивную политику по отношению к Азербайджану.
"Сегодня Азербайджан, конечно же, более прогрессивен, чем Армения", - отметил Арьков.
Коснувшись антироссийских настроений в Армении, особенно ярко проявившихся в преддверии визита премьера Никола Пашиняна в Москву, российский эксперт заметил, что трудно просчитать шаги, которые будут предприняты главой России для того, чтобы образумить зарвавшуюся "союзницу", где до власти дорвались откровенно антироссийские силы.
В любом случае, считает Виталий Арьков, от нынешнего руководства Армении можно ожидать чего угодно.
Комментируя шум, поднятый в армянских СМИ вокруг искусственных обсуждений гипотетической возможности членства Азербайджана в ОДКБ, наш собеседеник подчеркнул, что Баку является интересным для данной структуры регионом, тем более, что на фоне происходящих в Армении событий прежний формат существования Организации Договора о коллективной безопасности оказался под большой угрозой.
"При наличии института наблюдателей и партнеров ОДКБ, Баку может и не вступать в Организацию, но в то же время получать максимальную выгоду в вопросах совместной безопасности и совместной защиты от международного терроризма", - подвел итог Виталий Арьков.
Заур МехдиевСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!