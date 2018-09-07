Азербайджан оставил позади регион и агрессора-Армению - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

"Экономические и политические контакты между Баку и Москвой в последние годы идут по нарастающей. И это не может не радовать. После заключения новых договоров, после встречи Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи будут намечены новые пути развития, и отношения между Баку и Москвой продолжат укрепляться во всех плоскостях общественно-политической жизни".

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, глава информационно-аналитического портала PolitRUS Виталий Арьков.

По словам политолога, в экономическом плане Баку оставил далеко позади регион, в том числе, несмотря на оккупацию 20 процентов своей территории, соседнюю Армению, уже четверть века проводящую агрессивную политику по отношению к Азербайджану.

"Сегодня Азербайджан, конечно же, более прогрессивен, чем Армения", - отметил Арьков.

Коснувшись антироссийских настроений в Армении, особенно ярко проявившихся в преддверии визита премьера Никола Пашиняна в Москву, российский эксперт заметил, что трудно просчитать шаги, которые будут предприняты главой России для того, чтобы образумить зарвавшуюся "союзницу", где до власти дорвались откровенно антироссийские силы.

В любом случае, считает Виталий Арьков, от нынешнего руководства Армении можно ожидать чего угодно.

Комментируя шум, поднятый в армянских СМИ вокруг искусственных обсуждений гипотетической возможности членства Азербайджана в ОДКБ, наш собеседеник подчеркнул, что Баку является интересным для данной структуры регионом, тем более, что на фоне происходящих в Армении событий прежний формат существования Организации Договора о коллективной безопасности оказался под большой угрозой.

"При наличии института наблюдателей и партнеров ОДКБ, Баку может и не вступать в Организацию, но в то же время получать максимальную выгоду в вопросах совместной безопасности и совместной защиты от международного терроризма", - подвел итог Виталий Арьков.

Заур Мехдиев