Представители ПЕА встретились с русскими общинами двух районов Баку - ФОТО

Накануне состоялась встреча с представителями русских общин Хазарского и Пираллахинского районов города Баку в Хазарском региональном отделении партии "Ени Азербайджан".

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации ПЕА Намиг Ахмедов, председатель Пираллахинской районной организации ПЕА Хикмет Шикаров, первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, заместители председателя "Русской общины" Республики, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина - Борис Воронин, Юрий Зейн, председатель "Русской общины" Хазарского района Любовь Каратаева и представители "Русских общин" поселков района.

В ходе встречи представители "Русских общин" отметили масштабные благоустроительные работы, проводимые в нашей стране, в том числе Хазарском и Пираллахинском районах в последние годы, а также попросили помочь в решении ряда злободневных вопросов.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Э.Салахов, депутат Милли Меджлиса Р. Алиев, председатель Хазарской районной организации ПЕА Н. Ахмедов, председатель Пираллахинской районной организации ПЕА Х. Шикаров заявили, что для решения поставленных вопросов будут приняты соответствующие меры.

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