Мы возмущаемся тем, что армянские историки переписывают историю соседних народов. Но то же самое они делают с историей самой Армении. В результате армянский народ не имеет достоверной истории, к которой можно было бы относиться без сомнений.

Сегодня в Армении заняты корректировкой школьных учебников по истории. По традиции, со сменой власти изменился и взгляд на армянскую историю, что-то теперь будет в нее добавлено, а что-то вычеркнуто. В начале прошлого учебного года новые власти были очень заняты и еще не сориентировались. А теперь наступило самое время оставить в истории Армении свой "след".

Ряд событий новейшей истории Армении в школьных учебниках будет пересмотрен. Об этом министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян заявил журналистам в четверг после заседания правительства, сообщают армянские СМИ.

На вопрос, будут ли изложены и события 1 марта 2008 года, Арутюнян ответил, что данный вопрос обсуждается. Как именно о них будет написано, сейчас обсуждает комиссия специалистов, в том числе - из Института истории Национальной академии наук.

"Историки обсуждают эти и другие вопросы, поэтому до окончания обсуждений не могу ничего сказать. Но изменения действительно предусмотрены", - заявил министр.

Изучается и международный опыт: многие страны не пишут в учебниках истории о событиях последних 20-25 лет, добавил министр.

Султан Керим