Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия в Шамахинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что с целью продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам в Шамахинском районе в результате землетрясения, для ремонта этих домов, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана, Исполнительной власти Шамахинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.