Шуша, которую мы вернем - 28 лет армянской оккупации

Сегодня, 8 мая, - день скорби. 28 лет назад мы потеряли Шушу. 28 лет назад армянские оккупанты ступили на улицы этого древнего азербайджанского города.

Есть такие города, увидев которые однажды, не забудешь их никогда. Не потому, что они потрясут ваше воображение, они могут не отличаться пышностью и блеском, но будет в них нечто такое, что именно о них вы будете вспоминать, когда не хватает тепла на душе. Они несут в себе особую энергетику, и не важно, как давно и долго вы там были, - частичка этого света останется с вами навсегда. Уже 28 лет как Шуша - временно - оккупирована армянами. Но ее свет, ее энергетика сопровождают по жизни каждого из нас, кто когда-то побывал в этом городе.

Шуша является таким же маячком даже для тех, кто не видел ее своими глазами, кто родился уже после оккупации. Это действительно феномен. Спросите у нынешних 20-летних о Шуше, и вы увидите, как вспыхнут их глаза и откуда-то появится множество эпитетов, которыми они постараются описать свои чувства, потому что Шуша - это не просто город, это понятие широкое, глубокое, заключающее в себе многое из того, что мы именуем нашим достоянием. Это сокровищница, это источник, это колыбель, с которой все начиналось.

Вовсе не случайно Шуша издревле привлекала внимание всевозможных захватчиков и пережила немало осад. Последнюю вражескую осаду, произошедшую в мае 1992 года, древние стены не выдержали.

Шушу атаковали сразу с трех сторон, штурм проходил с участием бронетехники печально известного 366-го полка, переданной армянам российской стороной. Армянские источники не скрывают, что силы были не равны. В наступлении на Шушу участвовало до 100 армянских бронемашин и танков, 11 тысяч живой силы. Им противостояли с азербайджанской стороны всего 2 танка. Одним из танков командовал легендарный танкист Альберт Агарунов, удостоенный посмертно звания Национального героя Азербайджана. Он держал оборону до последнего и пал от армянской пули.

Кроме двух танков Шуша могла рассчитывать только на 700 охраняющих подступы к городу азербайджанских солдат, но 400 из них накануне наступления армян были отпущены в отпуск. Случайно ли?...

В результате оккупации Шуши погибли сотни мирных жителей, несколько десятков были взяты в заложники или пропали без вести. Более 20 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. В боях за оборону города погибли 195 граждан Азербайджана, еще 165 человек были ранены, 58 - захвачены в плен.

До оккупации в Шуше имелось 170 памятников архитектуры и 160 памятников искусства старины. Сегодня историческое и культурное наследие азербайджанского народа разграблено, разрушено или осквернено. А что не удалось разрушить, активно фальсифицируется оккупантами. Армянские захватчики вообще не отличаются щепетильностью в таких вопросах, действуя по принципу "что упало - то пропало", точнее, что попало к ним в руки, становится "армянским".

Захватчики сегодня искажают название этого города и переписывают его историю. Но уничтожить настоящий, азербайджанский, тюркский дух Шуши им оказалось не под силу. И потому оккупанты живут на азербайджанских землях как на вулкане, осознавая, что рано или поздно сепаратистскому карнавалу придет конец. Особенно это касается Шуши, которая до сих пор стоит в развалинах. Армяне не решаются селиться в домах, оставленных азербайджанцами, они пытаются их продавать, но и тут "бизнес" не идет.

Оккупанты знают, что все это не останется им и их детям. И чтобы заглушить страх, ежегодно в этот день в оккупированной Шуше устраиваются шабаши. В этом году помешала пандемия. Коронавирус стал помехой, напугал оккупантов настолько, что они отменили все торжества и салюты. Не будет никаких празднеств по случаю "тройного праздника" и в самой Армении.

Как дата Дня победы над фашистской Германией совпала с днем оккупации Шуши, не секрет. Уже известно, что оккупанты намеренно подстроили ход своего наступления так, чтобы получить возможность отмечать эти две даты вместе и кощунственно приравнивать эти события по значимости. Армянские националисты, как и их идейный вдохновитель Адольф Гитлер, очень любят символизм. А в этот раз торжества будут выглядеть еще более символичными, ведь с датой оккупации Шуши и Днем Победы совпадает и юбилей так называемого Бишкекского протокола о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Протокол был подписан 9-11 мая...

Одна из трактовок названия "Шуша" - "стекло". Возможно, название связано с тем, что воздух в этих местах необыкновенно чист и прозрачен. Здесь вообще потрясающая природа и особая атмосфера, она просто располагала к творчеству и рождению талантов. Может быть, поэтому из Шуши вышло столько великих азербайджанцев. Такая земля не могла не рождать гениев. Джаббар Гаръягды оглы, Бюль-Бюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Ниязи, Фикрет Амиров, Хуршид-бану Натаван, Тогрул Нариманбеков. Имена рожденных на этой земле выдающихся азербайджанцев можно перечислять и перечислять. Интересно, а много ли гениев родила Шуша за последние 28 лет?..

Зульфугар Ибрагимов