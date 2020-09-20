Шуша вместо Ханкенди

Никол Пашинян уже не скрывает своего намерения спровоцировать войну.

Нет, конечно, Армения не собирается переходить в атаку на Азербайджан. Ее власти безумны, но не до такой степени. У Никола Воваевича другой план - он лезет вон из кожи, чтобы спровоцировать азербайджанский удар.

На что в этом случае рассчитывает нищее и слабое государство? Вовсе не на чудо и не на содействие пантеона своих сомнительных божков. Ереван рассчитывает на военное вмешательство России, международное давление на Азербайджан и объявление его агрессором с последующим смещением акцентов с международного права на "жертву агрессии" в лице армян. Пусть ради этой "святой" цели придется пожертвовать половиной оставшегося мужского населения Армении и утопить в крови Карабах, но какой-то безумный стратег нашептал Николу, что дело верное. А может, это план самого Пашиняна. Ведь о безумии армянского премьера не говорит только ленивый.

Месяц назад так называемый "президент" никем не признанной "НКР", ставленник Пашиняна Араик Арутюнян заявил о намерении перенести к 2022 году столицу самопровозглашенного образования из Ханкенди в Шушу. Через два года оккупации этого азербайджанского города исполнится 30 лет, и оккупационный режим хочет отпраздновать эту дату с размахом и в новой "столице".

Накануне тот же Арутюнян вновь обратился к этой теме, но в этот раз в Шушу собрался перемещать так называемый "парламент" сепаратистов, а не весь Ханкенди целиком. По всей видимости, ставленник Пашиняна получил сигнал из Еревана о том, что перестарался и к цели нужно идти не прыжками, а на цыпочках. Перенос центра сепаратистского образования не означает лишь переезда с креслом самого Арутюняна. Даже для богатых крупных государств перенос столицы дело непростое. Такой процесс требует многих лет работы, и нищей Армении с ним не справиться и за полстолетия.

Но Пашинян не может называться тут новатором. Помнится, провокационная идея перемещения столицы сепаратистов из Ханкенди в Шушу возникла еще при Серже Саргсяне. В мае 2017 года, когда армяне отмечали 25-летие оккупации, проармянское издание REGNUM с умилением писало о том, что, мол, продолжается переезд всевозможных "ведомств" оккупационного режима из Ханкенди в Шушу. Со ссылкой на "компетентный источник", издание сообщало, что в Шушу уже перебралось "министерство культуры", отремонтирован и превращен в армянские центры ряд объектов, с участием иранских специалистов восстанавливается под видом персидской азербайджанская мечеть. Теперь в Ереване подумывают перевести в Шушу и "парламент", а в перспективе вообще объединить ее с Ханкенди.

Что интересно, через пару дней после этой публикации с армянской стороны пришло опровержение. Возможно, вброс носил "юбилейный" характер и был направлен лишь на эмоциональную подпитку находящегося в стрессе после недавних апрельских боев армянского населения оккупированных территорий. Хотя такая новость должна была бы не порадовать, а испугать жителей Карабаха. Ведь провокация такого масштаба может дорого обойтись и оккупантам, и региону. Кроме того, это может не понравиться также Москве и Минской группе, на поддержку которых против Азербайджана Армения все еще рассчитывает.

Теперь Арутюнян приезжает в Шушу и ищет здание для "парламента". Таковое еще при Саргсяне начало строиться, но стройка остановилась, после того, как Еревану, что называется, вправили мозги. Кто? Думается, те, на кого он так сильно надеется. Арутюнян тоже, по всей видимости, получил по уху после того, как месяц назад собрался переезжать в Шушу. Теперь он не говорит о столице, он говорит лишь о символике, переосмыслении "исторического и победоносного города".

Тем не менее, планы на Шушу у Еревана были всегда. И всегда страх мешал их осуществлению. Подбираясь к этому городу, имеющему очень большое культурное, историческое, эмоциональное значение для азербайджанского народа, Армения пытается создать в регионе "новую реальность", поставить Баку и мировое сообщество перед фактом. Но мешает страх. Он же заставляет Пашиняна делать одно безумное заявление за другим, изворачиваться и вести к полному слому переговоры.

Переговоры ему не по зубам, он боится их как огня. Для этого нужно быть политиком, дипломатом, иметь познания в международном праве и многих других вещах, о которых Никол Воваевич даже не слышал. Для Пашиняна диалог с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как все уже не раз видели, это всякий раз стресс с последующей необходимостью оправдываться и отмываться от провала. Поэтому он не хочет переговоров, он надеется, что все решится в пользу Армении как-нибудь само собой, рассосется, как волдырь на пальце.

Но не рассасывается. А тем временем его Армения все больше сползает в пропасть, и нужно что-то предпринимать для улучшения своей репутации хотя бы внутри собственной страны. Этой цели служат провокации вроде перевода столицы сепаратистского образования из Ханкенди в Шушу. Ведь всегда можно подкинуть информацию, а потом отойти в сторону и все отрицать. В подобной игре Еревану нет равных.

Ну, а если Пашинян и его марионетки в Карабахе все же решат всерьез переводить столицу сепаратистов в Шушу к 9 мая 2022 года, то мы можем с уверенностью сказать, что нам уже известна дата силового освобождения наших оккупированных территорий и принуждения зарвавшегося оккупанта к миру.

Зульфугар Ибрагимов