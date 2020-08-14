В Шуше готовится крупная провокация против Азербайджана

Чем дальше заходит в своих провокациях Ереван, тем яснее становится истинная цель этих процессов, затеянных режимом Пашиняна. Никол хочет войны, или же не осознает своим недалеким умом, что после очередной его провокации она может начаться.

Как человек, никогда не воевавший и не прослуживший в армии ни одного дня, он считает войну просто одним из политических инструментов сохранения власти. А как плохой политик, он не удосуживается хотя бы задуматься над тем, почему его предшественники старались уходить от такого варианта. А ведь и Кочарян, и Саргсян - в прошлом полевые командиры, участники кровавой оккупации азербайджанского Карабах. Но даже они знали предел провокациям и никогда не заходили очень далеко.

Для популиста Пашиняна же никаких границ не существует.

На днях так называемый "президент" никем (даже Арменией) не признанной "НКР", ставленник Пашиняна Араик Арутюнян заявил о намерении перенести к 2022 году столицу самопровозглашенного образования из Ханкенди в Шушу.

Со дня прихода к власти Пашинян не скрывает своих больших планов на этот азербайджанский город. Он - популист, позер, любитель громких заявлений и кричащей символики. Для него акцентирование внимания на Шуше - средство демонстрации своей смелости и презрения к противнику. Он ездит пить чай в Шушу и выкладывает фото в соцсети, он демонстративно организует так называемую "инаугурацию" Араика Арутюняна в этом городе, совершает туда "государственные визиты". А теперь становится известно, что и "правительство" сепаратистов собирается перебраться в Шушу. Да еще назначается дата - 2022-й, то есть год тридцатилетия оккупации города армянами.

Что там будет через два года, никто не знает, но Пашиняну стоит быть готовым к тому, что ответ на его провокации может быть очень скорым и очень жестким. Он должен понимать, что каждая его "шалость" наносит удар по и без того слабым надеждам на разрешение конфликта мирным путем. Саботируя переговоры, он ставит под угрозу мир и, следовательно, представляет угрозу для региона. Да, неадекватный премьер Армении становится очень опасен для региона.

В принципе, перенесение сепаратистской столицы в Шушу - это такая же пустышка, как "выборы", "референдумы" и прочие акции, затеваемые в оккупированном Карабахе Арменией. Они не подкреплены никакой правовой основой и противоречат всем международным нормам. Никто до сих пор не признавал и не признает в дальнейшем никаких попыток армянской стороны как-то институализировать оккупационный режим, сделать его более удобоваримым для международного права, придать ему вид некой приемлемой государственности. Переезд режима в Шушу тоже ничего не изменит, и в Ереване это прекрасно понимают. Но рассчитывают, по всей видимости, на то, что подобные провокации позволят потянуть время, перевести внимание Азербайджана на менее существенные детали, оставив в стороне главный вектор урегулирования конфликта.

Как известно, главной целью процесса урегулирования является освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Как бы не пытался обманывать армян агитпроп, это действительно основная цель переговоров, и именно поэтому Ереван саботирует их, прилагая для этого все усилия. Но разница между Пашиняном и его предшественниками в том, что те осознавали катастрофичность новой войны для Армении в новых условиях. Никол же этого не осознает. Он боится только за свою власть, а не за Армению.

Что касается азербайджанского города Шуша, он по определению не может быть столицей того или иного армянского образования. Предлагаем нашим соседям отвлечься от фальшивки в проармянской Википедии и послушать следующее.

Шуша была основана карабахским ханом Панахали ханом Джаванширом. После смерти Надир-шаха в 1747 году, объявленный ханом Панахали хан, с целью защиты Карабахского ханства от нападений врагов, принял решение возвести крепость. Она была заложена в 1750 году, это средневековый год, следовательно все попытки оккупантов искать на этой территории "древнеармянскую историю" просто смешны. В дальнейшем Ибрагим Халил хан продолжил строить Шушу - столицу Карабахского ханства в лучших традициях древней и средневековой архитектуры Азербайджана, о чем говорили многочисленные памятники истории и культуры, разрушенные армянскими оккупантами, захватившими город в 1992 году. Армянское население в Карабахе, в том числе в Шуше, начало множиться только с завоеванием Карабахского ханства Россией. В 1832 году население Карабаха составляло 91 процент азербайджанцев и 8,4 процента армян. В результате переселенческой политики России очень скоро число азербайджанцев снизилось до 64,8 процента, а число армян увеличилось до 34,8 процента. Вот и вся арифметика.

Историческое и культурное наследие азербайджанского народа разграблено, разрушено или осквернено. А что не удалось разрушить, активно фальсифицируется оккупантами. Так, недавно сепаратисты объявили о начале "реставрации" Шушинской крепости. Что подразумевается под реставрацией по-армянски, пояснять не нужно. В самой Армении достаточно примеров таких "отреставрированных" объектов старины, чудесным образом превращенных в древнеармянские артефакты. Та же участь постигла шушинскую мечеть Юхары Говхар ага, которая ныне представляется объектом "иранской культуры".

Сегодня Шуша стоит в руинах. За годы оккупации захватчики не решились очень уж серьезно обосновываться в этом городе. А теперь это и вовсе было бы глупо, потому что ситуация в регионе меняется день ото дня, и те возможности, которые были у оккупантов еще десять лет назад, ныне безнадежно упущены. Азербайджан практически полностью лишил агрессора пространства для маневра, изолировал от любых возможностей развития.

И лучше Пашиняну не играть с огнем. До 2022 года для Армении ой как многое может измениться.

Зульфугар Ибрагимов