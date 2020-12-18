Пашинян умолял главу ФСБ России прибыть в Армению

Сегодня утром, в 08:30, в Армению прибыл директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что он будет находиться в Армении всего час, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.

При этом подчеркивается, что этот визит будет сделан по просьбе премьер-министра Армении в связи с работами по демаркации границ. Проще говоря, власти Армении не в состоянии проводить переговоры с азербайджанцами и защищать интересы собственной страны, Бортников прилетает, чтобы провести переговоры вместо армян. Темой в первую очередь являются границы Сюника.

"Это является еще одним доказательством того, что Армения быстро теряет свою независимость, и управление в Армении проводится российскими властями. Естественно, россияне в первую очередь будут защищать свои интересы и попытаются максимально не обидеть Азербайджан", - негодуют армянские СМИ.