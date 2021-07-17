Первый омбудсман Азербайджана Эльмира Сулейманова отмечает день рождения

Сегодня отмечает день рождения первый омбудсман Азербайджана Эльмира Сулейманова - прекрасный, отзывчивый, внимательный к чужим бедам человек, ученый, известный общественный деятель, дважды бабушка и? наконец, дважды прабабушка! Откроем секрет - Эльмире ханум исполнилось 84 года, но она продолжает деятельность в качестве заместителя председателя Совета аксакалов Азербайджана, прекрасно выглядит, бодра и все так же деятельна, как все те семнадцать лет, которые проработала на посту Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Эльмира Сулейманова окончила Азербайджанский государственный университет, в 1980 году получила степень доктора химических наук, в 1982 году стала профессором. Она - автор 210 научных работ в области нефтехимии, около 40 изобретений. Общественной деятельностью начала заниматься еще в 80-е годы. В 1988 году присоединилась к Обществу женщин Азербайджана, в 1994-м основала научно-практический центр "Женщина и развитие", имевший статус консультанта при экономическом и социальном совете ООН. В 1998 году в США Эльмиру Сулейманову признали одной из "100 женщин героинь мира" в области защиты прав женщин. Она неоднократно принимала участие в специальных сессиях Генассамблеи ООН и выступала с докладами на тему прав человека. Ее усилиями были созданы детская миротворческая сеть "От ребенка к ребенку", первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин.

Активность и инициативность Эльмиры Сулеймановой высоко оценил общенациональный лидер Гейдар Алиев, рекомендовавший ее на пост Уполномоченного по права человека республики. И 2 июля 2002 года она была избрана первым омбудсманом Азербайджана. Уже через год была принята в члены Международного института омбудсманов, а также Европейского института омбудсманов.

Плодотворная и эффективная деятельность Эльмиры Сулеймановой была отмечена рядом государственных наград: орденами "Слава", "Честь" и "За заслуги перед Родиной". Кроме того, она удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана и является лауреатом Международной премии Мира.

Эльмира ханум, вы и сегодня ведете обширную общественную, научную деятельность. Будучи омбудсманом, вы говорили, что не надо дожидаться, когда где-то будут нарушены чьи-то права - нужно держать руку на пульсе, чтобы предупреждать неприятные ситуации. И вы всегда - и на посту защитника прав человека, и сегодня четко следуете этому принципу, проявляя теплое человеческое отношение к людям. Вы многим помогли и продолжаете помогать, многие до сих пор очень часто обращаются к вашему мудрому совету. По роду своей деятельности вам довелось стать свидетельницей многих человеческих драм, и для каждого приходящего за помощью вы старались совершить хотя бы маленькое чудо. А чудеса, как вы сами заметили в одном из ваших интервью, творят люди: "Надо только не забывать, что каждый из нас тоже способен сделать что-то подобное - каждый по-своему".

С днем рождения!

Долгих лет жизни вам, дорогая наша Эльмира ханум!



Day.Az