Треугольник Баку-Анкара-Москва стал гарантом стабильного развития региона

Армянская сторона пытается нанести ущерб отношениям России с Азербайджаном и Турцией, представляя азербайджано-турецкое военное сотрудничество как противоречащее российским интересам на Южном Кавказе.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.



По его мнению, логика армянской стороны исходит из того, что Турция является членом НАТО. Но на самом деле военно-техническое сотрудничество Баку и Анкары не имеет никакого отношения к НАТО и никак от альянса не зависит.

Турецкий политолог напомнил, что президент Эрдоган нашел новую формулу стабилизации на Южном Кавказе, поддержанную большинством региональных стран. Это шестисторонний формат, "кавказская шестерка", в которой присутствует и Россия. И даже Армения. Так что логика армянской пропаганды не согласуется с реалиями, подчеркнул наш собеседник.

Вместе с тем Энгин Озер отметил, что в России имеет место достаточно сильное влияние местного армянства.

"Будем откровенны - в российских СМИ очень сильно влияние армянской диаспоры и лобби. Это влияние, в свою очередь, способно влиять на внешнее информационное поле России. Но это вряд ли что-то даст. Дело в том, что Турция крупный партнер России, второй по объемам закупок потребитель российского газа после Германии. Поэтому Россия не будет портить торговые отношения с Турцией ради Армении. Анкара проводит независимую от НАТО политику, и, сотрудничая с Россией, хочет расширить свое присутствие на этом пространстве.

Более того, треугольник Баку-Анкара-Москва создаст в этом регионе условия для стабильного развития, экономического взлета, притока инвестиций, а также сотрудничества на многосторонней и двусторонней основе. Думаю, события будут развиваться именно в таком русле, и первые сигналы мы уже видим", - сказал Энгин Озер.

Лейла Таривердиева