Армяне совершили в Агдаме чудовищные зверства, пытались стереть нашу историческую память.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.

По его словам, когда говорится, что "армяне превратили Агдам в руины", речь идет не только об обычных разрушениях домов и зданий.

"Они попытались стереть нашу историю, следы нашей культуры. В советское время Агдам был красивым городом и промышленной зоной с большим потенциалом с экономической точки зрения. В городе работало 17 предприятий, и одно из них даже производило приборы для космической промышленности Советского Союза.

В то же время Агдам был центром мугама. Район воспитал множество выдающихся мастеров мугама. Мы сохранили это наследие. У жителей Агдама, которые приезжают сюда и видят эти руины, разрывается сердце, но они горды, что наши земли освобождены от оккупации", - сказал Эмин Гусейнов.