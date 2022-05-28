Космические фантазии Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Шекспир утверждал, что вся наша жизнь- театр и люди в ней актеры. Ленин пришел к выводу о том, что важнейшим из искусств является кино. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поведал своим гражданам о том, что страна-лузер Южного Кавказа отныне является космической державой. Чем очень напомнил героя известной гайдаевской кинокомедии ""Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (новелла "Напарник").

"В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..." - одна из услышанных зрителем фраз прораба стройки Павла Степановича, обращенных к спящему хулигану-верзиле Феде. Всю остальную речь прораба заглушали звуки строительных работ. Полет фантазии Пашиняна не заглушало ничего. Он совершил космический рейд стремительно, но не покидая Еревана.

"В 22:35 по ереванскому времени, космическим кораблем SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, США, на околоземную орбиту был запущен первый космический спутник Республики Армения", - заявил вчера, 26 мая, премьер-министр Никол Пашинян, начав заседание правительства с такой хорошее новости, пишет армянская газета "Жоховурд". Дальше больше.

Войдя в раж, Пашинян отметил, что Армения вступает в эпоху космической деятельности и на горизонте уже маячит организация производства космического оборудования в Армении. Были озвучены и конкретные сроки. Мол, до конца 2023 года, в Армении будет создан центр управления спутниками и приемная станция, вокруг которых будет сформирован научно-практический коллектив специалистов.

Что тут сказать? Во-первых, в США никто не заметил, чтобы космическим кораблем SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, США, на околоземную орбиту был запущен первый космический спутник Республики Армения. Во-вторых, даже армянский военный эксперт Карен Вртанесян обратил внимание на то обстоятельство, что восхищенные спутником представители армянской власти не сообщают подробностей, по какой траектории он будет двигаться, какие возможности имеет, и вообще, с какой целью и в рамках какой программы запущен.

То есть, очень сильно попахивает традиционным армянским блефом. Об этом же говорят и армянские СМИ, напоминая заявление нынешнего вице-спикера парламента Акопа Аршакяна примерно 2-летней давности. "Содержать один крупный спутник для Армении на данном этапе сочтено нецелесообразным", - заявил Аршакян за два месяца до 44-дневной войны, 26 августа 2020 года. Тогда он сидел в кресле министра высокотехнологической промышленности РА.

С тех пор изменилась должность Аршакяна, тогда как экономические возможности РА стали только меньше. Ее внешний долг вырос, объем зарубежных инвестиций и денежных переводов уменьшился, товарооборот с Россией и Украиной тоже. Призрак девальвации и дефолта вовсю бродит по РА. И в это самое время Пашинян заявляет о космических амбициях государства-лузера Южного Кавказа.

Налицо, скорее всего, попытка официального Еревана доказать себе и своему населению, что РА не уступает нашей стране. Азербайджан, как известно, является космической державой. Спутник Azerspace-1 был запущен на орбиту 7 февраля 2013 года в 18:36 по местному времени с Гвианского космического центра - космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск осуществлён ракетой-носителем "Ариан-5", на которой был изображён флаг Азербайджана. Вместе с азербайджанским спутником ракетой был выпущен на орбиту испанский спутник Amazonas-3. Срок эксплуатации спутника на орбите - как минимум 15 лет. Спутник оказывает телерадиовещательные, телекоммуникационные услуги, качественную и устойчивую связь. Наличие национального спутника позволяет создать качественное телевещание, надежную связь, увеличить число каналов.

Спутник "Azerspace-1" с передовой технологической конструкцией и гибкими возможностями подключения, устойчивой информацией и услугами связи является передатчиком в пространстве более 50 стран в Африке, Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. С такими же эмоциями я вспоминаю о том, что Космическое Агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) является первым спутниковым оператором в Кавказском регионе.

Вот именно это, возможно, не дает покоя Пашиняну. Он пытается доказать, что Армении по плечу стать вторым спутниковым оператором в Кавказском регионе. Но тут впору вспомнить о многих ранних обещаниях Никола Воваевича.Придя к власти в РА он решил заглянуть не в космос, а на десятилетия вперед. Говоря конкретнее, в 2050 год, до которого он сам, скорее всего, просто физически не доживет, оставив о себе память, как о сказочнике, а не о государственном деятеле.

Воваевич чуть ли не мамой клялся, что к 2050 году армянская экономика совершит невероятный рывок, что РА превратится в страну с развитой промышленностью, что 15-кратно увеличится ВВП страны и 7-кратно вырастет средняя зарплата. Он же обещал в 2050 году превратить ВС РА в армию, входящую в "двадцатку" сильнейших в мире.Наконец, он же божился довести численность населения РА к 2050 году до 5 миллионов человек.

Уже очевидно, что ничего из обещанного Пашиняном, не будет выполнено. Это очевидно даже в мае 2022 года. Тоже самое касается и "космических планов" Армении. В космос Воваевич может летать только во сне. А остальным гражданам РА остается лишь наблюдать за тем, как в реальности бывает, когда руководство страны дает реальные, обоснованные обещания и реализовывает их.

Глава нашего государства Ильхам Алиев говорил, что Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак? Говорил. В итоге так и произошло. Президент Азербайджана обещал восстановить освобожденную Шушу и иные де-оккупированные территории? Обещал. И мы видим, как буквально день за днем расцветает колыбель азербайджанской культуры, как там проводятся международные фестивали. Мы видим и построенный в Физули Международный аэропорт,. Скоро такие же будут построены в Зангилане и Лачине. Пройдет всего каких-то пять-семь лет и весь мир с изумлением увидит , как освобожденный Карабах превратился в земной рай. Что до Армении, то ей придется еще долго слушать о полетах своих правителей во сне, а не наяву.