Телега впереди лошади: жалкие оправдания Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

В том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попытается, мягко говоря "крайне вольно" трактовать итоги встречи в Брюсселе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, не было никаких сомнений. Мы уже не раз видели, от Пашиняна и от всех прежних руководителей РА, такого рода фокусы.

Понятно, что находящийся под прессингом со стороны какой-никакой, но оппозиции, армянский премьер вынужден пускаться в поиски черной кошки в темной комнате, дабы выдать общественности хоть что-то, пусть и отдаленно, но похожее на позитив. Тем более, что помимо так называемых "реваншистов", есть ведь и солидная прослойка тех граждан Армении, которые одинаково брезгливо относятся к Пашиняну и его оппонентам.

Они могут, на определенном этапе, также выйти на улицы. Тем более, что помимо провалов на дипломатической арене, Армения погружается в болото неразрешимых социально-экономических проблем. Вон, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко понизило свой прогноз по росту экономики Армении. "Сдерживающие факторы, связанные с конфликтом на Украине и санкциями в отношении России, заставили нас резко пересмотреть наш прогноз роста на 2022 год в сторону понижения до 1,3% (ранее 5,3%), поскольку рост экспорта (особенно в Россию) остановился, а объем денежных переводов ( и, следовательно, потребление домохозяйств) снижается", говорится в сообщении на сайте агентства.

Все это происходит на фоне аргументированных утверждений армянского экспертного сообщества о том, что встреча в Брюсселе завершилась для Пашиняна очередным фиаско. Указано было на то, что в итоговом заявлении председателя Совета ЕС не было упоминании про Нагорный Карабах, а тем более про "арцах". Кроме того, Шарль Мишель, в третий уже раз, ни словом не обмолвился о "статусе" Карабаха.

Наконец, решено продолжить работу по открытию коммуникаций, включая реализацию Зангезурского коридора. Все это вызвало истерику в армянском экспертном сообществе и соратники Пашиняна который уже день подбирают смехотворные аргументы, дабы хоть как-то смягчить эффект от брюссельского провала армянского премьера.

На этом фоне было удивительно, что сам Никол Воваевич как-то затянул с оправдательной речью. Но, в конечном итоге, он таки нашел "предмет для гордости". На заседании Национального Собрания во время правительственного часа он заявил, что в Азербайджане по сей день удерживается 39 пленных армян. При этом, он как-то "забыл" упомянуть о том, что это обычные диверсанты, к которым во всем мире отношение одинаковое.

"Наша позиция по-прежнему заключается в том, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, все удерживаемые лица, военнопленные и заложники, должны быть возвращены", - подчеркнул Пашинян. Ну, если брать за основу "армянскую позицию", то "Карабах-это Армения и точка". Так клялся и божился лично Никол Воваевич. Чем все это закончилось- общеизвестно.

Что до трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то стоит напомнить о том, что там есть много пунктов, которые армянская сторона не выполняет. В частности, пункт 4 данного заявления гласит, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Российские миротворцы службу несут, тогда как никакого вывода армянских вооруженных сил из Ханкенди нет.

Попытки Пашиняна и его команды делать вид, что у них нет возможностей добиться разоружения карабахских боевиков- примитивная ложь. А ведь, есть еще и вопрос по картам минных полей. Руководство РА до сих пор их не предоставило в полном объеме. В итоге, га освобожденных, но заминированных армянскими оккупантами территориях уже погибли и, возможно, еще погибнут люди.

Наконец, нужно уточнить, что на встрече с Шарлем Мишелем Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал внесения ясности в судьбу около 4 тысяч человек, считающихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне. Вот, с чего нужно начинать. Но, официальный Ереван избегает этой темы и снова предлагает запрягать телегу впереди лошади. Нет, безусловно, Пашинян, аки барон Мюнхгаузен, волен даже войну Англии объявить. Но реакция на все его заявления была и остается соответствующей. Потому, что новый статус-кво иной. Правила игры теперь диктует Азербайджан.