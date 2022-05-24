Жалкие оправдания: как соратники Никола Пашиняна "финтят ушами"

Автор: Акпер Гасанов

После встречи в Брюсселе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля на руководство РА обрушился ушат критики. Ясное дело, что громче всех вопят так называемые "реваншисты" - представители армянской оппозиции из числа дашнаков и "карабахского клана" с некоторыми вкраплениями из числа жаждущих и страждущих.

Ясное дело, что у них нет никакого собственного реального видения выхода из новой ситуации, сложившейся по итогам 44-дневной войны и вынужденно подписанной Пашиняном капитуляции. Они просто мечтают совершить контр-революцию, чтобы вернуть себе все наворованное за годы правления. Понятность их реальных мотивов и объясняет отсутствие массовой поддержки акций "реваншистов" со стороны общественности.

При этом, представители действующей армянской власти вынуждены оправдываться за свое очередное, ожидаемое и неизбежное поражение. Правда, сам Никол Пашинян уже заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что высоко оценивает итоги состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи. Безусловно, он имеет право высоко оценивать все, что угодно, включая итоги 44-дневной войны.

Кроме того, было бы удивительно, если бы Пашинян открыто заявил армянскому обществу: "Дорогие сограждане, я снова потерпел фиаско". Соответственно, нужно изображать хорошую мину при плохой игре. А если у самого Никола Воваевича с этим наметились проблемы, то на помощь ему спешат члены его команды. Одним из которых является председатель постоянной Комиссии парламента Армении по европейской интеграции, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян.

Его попытки "держать удар" оказались весьма забавными. К примеру, отвечая на конкретный и простой вопрос, сделала ли армянская власть шаг назад в вопросе статуса Карабаха, депутат от правящей партии "Гражданский договор" ответил: "Вопрос статуса "нкр" сегодня находится в том же состоянии, в котором он был с января 2016 года и по сей день, то есть оставлен на неопределенное будущее".

Он, мягко говоря, лукавит. Причем, очень примитивно. Любой гражданин Армении может убедиться в этом, ознакомившись с итоговым заявлением председателя Совета ЕС. Там не было ничего сказано про статус т.н. "нкр". Там вообще не было ничего про "Нагорный Карабах". Прозвучало лишь слово Карабах, что означает очень простую вещь - Шарль Мишель согласен с тем, что существует Карабахский экономический район, включающий в себя и город Ханкенди.

Тут уместно напомнить, что до 44-дневной войны официальный Баку многократно и открыто предлагал армянам Карабаха самый высокий из возможных уровней автономии. Карабахские сепаратисты почивали на лаврах и верили в бесконечность политики оккупации наших земель, в итоге отказавшись от такого предложения. Что до официального Еревана, то известны ведь провокационные заявления Пашиняна и его тогдашнего окружения.

Премьер-министра РА лепетал что-то про то, что "Карабах - это Армения и точка", а находящийся ныне в тюрьме, на тот момент глава министерства обороны Давид Тоноян и вовсе утверждал, что "новая война - новые захваченные территории Азербайджана". Ясное дело, что сейчас члены секты Пашиняна стараются сделать вид, что ничего такого не было. Но это очень примитивная тактика.

Итоги 44-дневной войны изменили все. И попытки сторонников армянского премьера отбежать в 2016 год выглядят неуместно. Зато уместно напомнить о том, что официальные представители Азербайджана неоднократно говорили, что карабахские армяне - это обычные граждане их страны с теми же правами, что и у других граждан. Такова же и философия заявления Шарля Мишеля.

Состоялось уже три встречи руководителей Азербайджана и Армении и по итогам всех этих встреч ни разу не было ничего сказано про какой-то особый "статус" для жителей Карабаха армянской национальности. Это настолько очевидный и бесспорный факт, что просто невозможно, на первый взгляд, как-то его опровергнуть. Но, сторонники Пашиняна тратят усилия на поиск доказательств того, что молоко черное.

Вот и на сей раз один из армянских журналистов напомнил Арману Егояну слова главы Евросовета Шарля Мишеля: "Я упомянул перед лидерами Армении и Азербайджана о необходимости обеспечения прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха". То, что произнес в ответ Егоян является примером шокирующей нелепицы: "Мишель говорит, что именно так он сказал, он выступил с данной формулировкой.", эта "могучая "мысль иллюстрирует реальный уровень сторонников Пашиняна.

Кто бы сообщил Егояну, что каждый из нас говорит исключительно то, что говорит?! Но соратник армянского премьера ляпнул нечто еще более забавное."Мишель не является сопредседателем Минской группы, он не занимается решением карабахского конфликта", - изрек Егоня, которому надо напомнить, что и МГ ОБСЕ, после окончания 44-дневной войны, не занимается решением карабахского конфликта.

Он уже решен. Азербайджан принудил агрессора к миру, освободив свои оккупированные территории. А МГ ОБСЕ досталась роль наблюдавших за этим историческим процессом. Что до Шарля Мишеля, то он помогает Баку и Еревану быстрее узаконить новый статус-кво, в том числе и через процесс взаимного признания границ. Без попыток оспорить итоги последней войны. В рамках территориальной целостности Азербайджана, включая Ханкенди. Такова правда. А то, что озвучивают те или иные сторонник армянского премьера - ложь и глупость.