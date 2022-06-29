https://news.day.az/politics/1474997.html Спикер турецкого парламента прибыл в Азербайджан
Спикер турецкого парламента прибыл в Азербайджан
Делегация во главе со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом 29 июня прибыла в Азербайджан для участия в Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев турецкую делегацию встретили глава межпарламентской группы дружбы с Турцией Ахлиман Амирасланов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.
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