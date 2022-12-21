https://news.day.az/politics/1521598.html Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подал в отставку.
Как передает Day.Az, он объявил о своей отставке на заседании Верховного Меджлиса.
Отметим, Васиф Талыбов с декабря 1995 года занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
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