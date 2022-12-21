Васиф Талыбов подал в отставку

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подал в отставку.

Как передает Day.Az, он объявил о своей отставке на заседании Верховного Меджлиса.

Отметим, Васиф Талыбов с декабря 1995 года занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.