Израиль заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном

29 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сначала попросил передать приветствия Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Он с удовольствием вспомнил свои визиты в Азербайджан. Премьер-министр также передал свои поздравления в связи с открытием посольства Азербайджана в Израиле. Нетаньяху выразил заинтересованность Израиля в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением напомнил, что в прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Израиле является примером выхода отношений на новый этап.

В ходе встречи были обсуждены нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, перспективы развития, различные аспекты сотрудничества в сфере безопасности, экономические отношения и другие сферы.