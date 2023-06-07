https://news.day.az/politics/1571277.html Министры обороны Азербайджана и Венгрии обсудили военно-политическую ситуацию в регионе - ФОТО - ВИДЕО
Министры обороны Азербайджана и Венгрии обсудили военно-политическую ситуацию в регионе - ФОТО - ВИДЕО
7 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Как отмечается, министры обороны Азербайджана и Венгрии обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.
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