7 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как отмечается, министры обороны Азербайджана и Венгрии обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

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