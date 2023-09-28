Турция внимательно следит за ситуацией в Карабахе после антитеррористических мероприятий.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной министерством национальной обороны Турции.

"Мы внимательно следим за последней ситуацией в регионе после антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе и еще раз заявляем, что поддерживаем усилия по установлению постоянного мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Турция продолжает под девизом "два государства, одна нация" поддерживать азербайджанских братьев в их справедливом деле.

Также по случаю отмечаемого в Азербайджана 27 сентября Дня памяти выражается почтение памяти шехидов, отдавших свои жизни за обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.