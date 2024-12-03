Тейлор Свифт вышла в свет в дорогом наряде

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч американского футбола в наряде за сотни тысяч рублей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Page Six.

По данным издания, 34-летняя знаменитость вышла в свет в красной кофте Louis Vuitton, черных джинсах Paige за 249 долларов и бриллиантовых серьгах-кольцах Dana Rebecca стоимостью 3905 долларов.

Помимо этого, звезда надела ботинки на платформе марки Alaïa за 1650 долларов (174 тысячи долларов). Свой образ исполнительница дополнила алой сумкой Versace, которая оценивается в 2390 долларов. Внимание фотографов также привлекло украшение с надписью "87", созданное в честь игрового номера ее возлюбленного Трэвиса Келси.