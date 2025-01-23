111-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Испании Анжелина Торрес накануне своего 112-летия поделилась секретом активной старости и рассказала, каким образом ей удалось дожить до столь почтенного возраста. Об этом сообщает Andalucia Informacion, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина родилась 18 марта 1913 года в муниципалитете Бельвис, и была пятым ребенком в семье. Вскоре ее родители перебрались в Барселону, где Торрес прожила всю жизнь. Она вышла замуж и родила в браке дочь. Сейчас долгожительница называет себя счастливой обладательницей двух внуков и трех правнуков.

Рассказывая о своей жизни, Торрес отмечает, что почти никогда не болела. Секретом своей активной старости женщина называет напиток, который пьет каждое утро - стакан воды с несколькими каплями лимона и чайной ложкой сахара. Также долгожительница уверена, что ей помогают поддерживать себя в форме длительные прогулки и позитивное отношение к жизни.