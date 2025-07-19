Мужчина по ошибке купил два билета на один розыгрыш и выиграл миллионы

Житель штата Массачусетс, США, Пол Коркоран по ошибке разбогател на два миллиона долларов. Об этом сообщает сайт лотереи Powerball, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американец рассказал, что сначала купил только один лотерейный билет. Через некоторое время он ошибочно подумал, что розыгрыш по нему уже прошел, и он ничего не выиграл. Хотя это было не так, он купил второй билет.

Оба билета оказались счастливыми. Каждый из них принес Коркорану по миллиону долларов. Мужчина назвал полученный случайно выигрыш приятным. Он пока не знает, на что потратит призовые деньги.