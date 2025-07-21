Мужчина доверился интуиции и выиграл $1 млн

Житель Северной Каролины выиграл в лотерею $1 млн благодаря интуиции, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель города Сэнфорд в штате Северная Каролина Рики Наннери-младший заявил, что внутреннее чутье помогло ему купить лотерейный билет и выиграть джекпот в размере $1 млн.

По его словам, он давно мечтал о крупном выигрыше. Однажды его подсознание, как он выразился, "предупредило", что удача скоро повернется к нему лицом. Эта уверенность стала настолько сильной, что в Наннери решил прислушаться к своей интуиции.

"Что-то просто подсказало мне сыграть. Я мечтал выиграть в лотерею по-крупному", - признался он.

Выигрыш, по его словам, пойдет на оплату накопившихся счетов и долгосрочные инвестиции. Он также отметил, что находится в состоянии полного восторга от произошедшего.