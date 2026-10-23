https://news.day.az/popularblog/1868611.html Закрытый клуб путешественников Орхана Асланова - ФОТО Азербайджанский фотограф и инфлюенсер Орхан Асланов собирается открыть закрытый клуб путешественников. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм. "И так более подробно здесь объясню.
"И так более подробно здесь объясню.
Закрытый клуб путешественников Орхана Асланова - ФОТО
Азербайджанский фотограф и инфлюенсер Орхан Асланов собирается открыть закрытый клуб путешественников.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.
"И так более подробно здесь объясню.
Есть желание много путешествовать, но согласитесь иногда ты знаешь куда и знаешь как но хочешь чтобы вас было несколько друзей и товарищей, хочешь поделиться этими эмоциями и поэтому пришла идея закрытого клуба путешественников исключительно для тех кто просто без этого неможет.
Это клуб где мы будет создавать и сами же наслаждаться.
Где есть место людям только с добрым сердцем и ярким умом", - говорится в публикации.
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