Закрытый клуб путешественников Орхана Асланова - ФОТО

Азербайджанский фотограф и инфлюенсер Орхан Асланов собирается открыть закрытый клуб путешественников.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.

"И так более подробно здесь объясню.

Есть желание много путешествовать, но согласитесь иногда ты знаешь куда и знаешь как но хочешь чтобы вас было несколько друзей и товарищей, хочешь поделиться этими эмоциями и поэтому пришла идея закрытого клуба путешественников исключительно для тех кто просто без этого неможет.

Это клуб где мы будет создавать и сами же наслаждаться.

Где есть место людям только с добрым сердцем и ярким умом", - говорится в публикации.