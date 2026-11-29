https://news.day.az/popularblog/1877592.html Грузинская классика: imhungry.az показала, как готовить хинкали - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить традиционные грузинские хинкали. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Грузинская классика: imhungry.az показала, как готовить хинкали - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить традиционные грузинские хинкали.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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