Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion

Полиция округа Броуард во Флориде (США) раскрыла в Twitter некоторые обстоятельства гибели рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. По данным правоохранительных органов, на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением", - сказано в сообщении полиции.

Расследование продолжается. Стражи порядка ищут очевидцев случившегося.

О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Отмечалось, что злоумышленники забрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись.

Дебютный альбом музыканта вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.

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