Раскрыты последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion
Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, собирался в ближайшее время закончить новый альбом. Об этом в Instagram сообщил американский диджей Дипло, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Он написал мне в прошедшие выходные, что одна из его целей - чтобы я и Скриллекс закончили его новый альбом. Я пригласил его в Лос-Анджелес на этой неделе", - написал Дипло.
По словам диджея, XXXTentacion также обещал ему, "что сделает еще столько всего".
"Этот парень был гением. Настоящим артистом. Он создавал собственные правила", - отметил артист.
О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.
Дебютный альбом музыканта вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.
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