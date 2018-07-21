В США арестован рэпер Offset

Рэпер Offset (Кари Кендрэлл Сэфас) был задержан полицией американского штата Джорджия за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, полиция нашла огнестрельное оружие в автомобиле рэпера в ходе проверке на одной из трасс штата.

Как отмечается, Сэфасу предъявили обвинения по четырем пунктам, в частности, в хранении марихуаны.

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