Странные привычки знаменитостей

Хоть знаменитости и выглядят такими далекими от простого народа, на самом деле, они такие же обычные люди со своими желаниями, капризами и "тараканами" в голове. И если некоторые звезды старательно прячут свои странности от посторонних, то другие совсем их не стесняются.

Так и представленные в данном материале знаменитости, несмотря на возможные осуждения, рассказали о своих странных привычках. Здесь и игры с куклами Барби, и кормление грудью чужих детей, и поедание жуков, и еще много интересного... Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru расскажет о самых странных привычках известных людей.

Анджелина Джоли

Эту свою привычку Анджелина Джоли называет "полезной". Речь идет о поедании пауков и насекомых, в которых, по словам главной красавицы Голливуда, содержится очень много протеина. К такому необычному рациону актриса пристрастилась в Азии. Что ж, Анджелина, приятного аппетита, а мы, пожалуй, по старинке поедим мяса и яиц.

Эминем

Рэпер Эминем просто не сможет уснуть, если в его комнату проникает хотя бы немного света. Поэтому, даже выбирая номера в отелях, музыкант в первую очередь обращает внимание на наличие плотных штор и светоотражающей пленки на окнах.

Дженнифер Энистон

Многим известно, что звезда сериала "Друзья" очень боится летать на самолетах. Но Дженнифер Энистон придумала довольно интересный способ перебороть свою фобию. Каждый раз, поднимаясь на борт лайнера, актриса постукивает по обшивке правой ногой. Кстати говоря, именно с этой ноги Энистон делает первый шаг на самолет, просто так нужно!

Джонни Депп

Брутальный "пират Карибского моря", актер Джонни Депп в свободное время любит... поиграть с куклами. У него даже есть собственная коллекция Барби. Такие игры, по словам знаменитости, помогают расслабиться после тяжелого рабочего дня. А еще с помощью этих кукол Джонни отрабатывает голоса для своих новых ролей.

Сальма Хайек

Сразу после рождения дочери у актрисы и модели Сальмы Хайек появилась весьма странная привычка. Женщина все время хотела кормить грудью, да так сильно, что однажды даже покормила чужого ребенка!

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм - перфекционист 80 уровня. Английский футболист настолько любит порядок в холодильнике, что готов тратить кучу времени на "правильную" сортировку продуктов. По мнению Бекхэма, все они обязательно должны иметь пару, поэтому если мужчина заметит, к примеру, третью банку с колой, он может просто ее выбросить.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон - большая фанатка никотиновой жвачки. И этом при том, что девушка даже никогда не пробовала курить! В одном из интервью Джессика рассказала, что попробовала Nicorette совершенно случайно. Ее подруга предложила ей такую пластинку, перепутав с обычной жвачкой, и, попробовав ее, Джессика просто влюбилась.

Джесси Айзенберг

У актера Джесси Айзенберга очень милое пристрастие - подбирать бездомных котов. Молодой человек признается, что даже сам не знает точное количество котов, живущих сейчас у него дома, но "когда-то их было 42". Все свое свободное время парень посвящает кормлению и купанию своих любимчиков. Что ж, это очень похвально, хоть и немного странно.

Анна Кендрик

Актриса Анна Кендрик просто помешана на играх. Девушка призналась, что однажды провела целый день, играя в Angry Birds. Знаменитость не любит посещать светские рауты, красные дорожки и даже праздники друзей. Лучшее времяпрепровождение для нее - дома за телефоном или компьютером.

Саймон Коуэлл

У британского телеведущего и продюсера Саймона Коуэлла есть собственный "ритуал", с которого начинается каждое его утро. Нет, это не зарядка, не гигиенические процедуры и даже не завтрак. Раскрывая глаза на рассвете, мужчина выходит на улицу и... забирается на дерево. Коуэлл рассказал, что делает это с самого детства и даже не надеется когда-то отучиться от этой привычки.

Гарри, герцог Сассекский

И напоследок, хотим вам доказать, что даже королевские персоны страдают от странных привычек. Например, принц Гарри не любит лишнего света в комнате и часто уговаривает свою супругу "оставить только одну лампочку, а все остальные убрать".



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