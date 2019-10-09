30 сентября в отеле Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине состоялась свадьба мечты: Джастин и Хейли Бибер связали себя узами брака (второй раз)! Торжественная церемония началась с обмена клятвами в церкви Somerset Chapel, после чего молодожены в компании родных и друзей вернулись в отель, где отметили событие незабываемой шумной вечеринкой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, для церемонии Хейли выбрала расшиток жемчугом кружевное платье со шлейфом от Off-White. В своем Instagram девушка поблагодарила основателя бренда Вирджила Абло: "Спасибо, что воплотили мое видение в жизнь и создали платье моей мечты. Вы и ваша команда невероятны, и я навсегда благодарна за ваше прекрасное творение". Образ невесты дополнила фата длиной почти 4 метра с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

К слову, это было одно из трех платьев невесты. Так, на репетиции свадебного ужина Хейли была в шелковом мини цвета слоновой кости от Vivienne Westwood, которое она надела с туфлями от Jimmy Choo и кожаной курткой от Celine с надписью на спине "Жена". А для свадебной вечеринки модель переоделась в платье, похожее на наряд от Stella McCartney, в котором была Меган Маркл на ужине в честь бракосочетания с принцем Гарри в коттедже Фрогмор.

Что касается жениха, то он отдал предпочтение классическому смокингу от Celine. "Даже бандиты женятся", - написал певец под снимком со свадьбы в своем Instagram.

Н. Гасымова

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