Певице Славе стало плохо на сцене

Певица Слава призналась в Instagram, что ей стало плохо во время концерта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слава растерялась из-за плохого самочувствия.

"Как будто у меня микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимаю, где я, что мне петь. Я растерялась и спрашиваю у Аллы и Коли. Не понимаю, где я нахожусь, но понимаю, что на меня все так уже смотрят странно", - поделилась артистка.

Слава считает, что ухудшение здоровья случилось из-за переутомления. Артистка задумалась об изменении своего графика. Также она пожаловалась на симптомы аллергии. У нее чешутся глаза, нос, рот и кожа. Она объяснила, что ее иммунитет не справляется из-за переработок.

Слава поблагодарила поклонников за беспокойство и попросила не переживать за нее.

"Я сильная. И быстро справилась. Со мной такое под конец года случалось уже. Это просто сильная усталость. Плюс заболела. А так все хорошо. Ничего серьезного", - отметила певица.