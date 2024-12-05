Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

Певица Бритни Спирс, отпраздновавшая свой 43-й день рождения, покинула США и уехала в Мексику. Причинами такого решения она поделилась на своей страничке в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Культовая артистка нулевых призналась, что переехала в другую страну, чтобы скрыться от навязчивых папарацци, которые всюду следуют за ней. Кроме того, на снимках таблоидов, по мнению Бритни, ее лицо становится неузнаваемым.

"Это реально ранит мои чувства. Они делают мое лицо похожим на что-то ужасное, будто я надела маску Джейсона. Оно даже не похоже на меня. Да, я не идеальна, но некоторые из них чрезвычайно подлы и жестоки. Из-за папарацци я переехала", - пожаловалась она.